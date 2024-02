Derrière le fantasme, qui sont vraiment les supporters ultras ?

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Alors qu’ils se sont invités dans l’actualité avec les convocations successives des joueurs de l’OM puis de l’OL en septembre dernier à la fin de leur match, respectivement, contre Toulouse et le PSG, on a pu voir dans le traitement de ce fait par les médias qu’il existait une méconnaissance assez patente du mouvement ultra.

Il était donc temps pour Alternative Football de parer à ce problème en invitant Nicolas Hourcade, sociologue à l’École centrale de Lyon, spécialiste des supporters de football, et membre de l’Instance nationale du supportérisme.

D’abord pour nous en dire plus sur leur identité, leurs origines, leur histoire. Et ensuite, dans un second temps d’ici 15 jours, sur leur véritable pouvoir.

