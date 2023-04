L’Union Berlin gagne encore, Leipzig s’écroule

En attendant le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ce soir, la 26e journée de Bundesliga a livré une partie de son verdict. Avec des leaders en berne.

Toujours aussi à l’aise en haut de l’affiche, l’Union Berlin n’a pas failli en disposant du VfB Stuttgart (3-0). Sheraldo Becker a lancé le festival, sur une volée aérienne spectaculaire, à la réception du centre de Jérôme Roussillon (51e). Kevin Behrens, en opportuniste au sortir d’un cafouillage, a fait le break après la pause (65e), avant que Genki Haragushi ne scelle la marque, malgré lui, en détournant la passe du même Behrens (68e). L’Union s’accroche au podium.

Dans la course à l’Europe, Wolfsburg est revenu de nulle part contre Augsbourg (2-2). Car les Loups se sont surpris eux-mêmes, d’entrée, avec Maximilian Arnold, marquant contre son camp, de la tête, à la suite d’un corner d’Arne Engels (2e). Après-midi poussif pour Arnold, qui manque un penalty (21e), tandis qu’à la demi-heure, Megrim Berisha double la mise, d’un tir croisé (31e). La réduction du score de Luca Waldschmidt (83e), réveille finalement le VfL, qui s’en sort au bout du bout avec Felix Nmecha, monté plus haut que les poings de Rafał Gikiewicz (90e+6). Le scénario inverse du RBL, cueilli à froid par Mayence (0-3). L’ouverture du score est l’œuvre de Marcus Ingvartsen, à l’affût d’une frappe de Leandro Barreiro, repoussée par Janis Blaswich (9e). Ludovic Ajorque poursuit ensuite le festival, d’une astucieuse reprise acrobatique (57e), quand Dominik Kohr, d’une frappe lointaine, au sol, parachève le tout (67e). Leipzig cède donc provisoirement sa quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions, Wolfsburg pointe à trois longueurs du top 6.

Enfin, dans la lutte pour le maintien, Schalke 04, avant-dernier, a encore perdu du terrain, en s’inclinant chez lui devant le Bayer Leverkusen (0-3). Jeremie Frimpong, servi en retrait par Moussa Diaby a ainsi donné l’avantage aux siens (50e), suivi de Florian Wirtz, à la conclusion d’un joli mouvement aux côtés d’Amine Adli (61e). Dans le temps additionnel, Sardar Azmoun et son coup de caboche puissant creusent l’écart (90e+1). Malchance supplémentaire pour Gelsenkirchen : le nul in-extremis du barragiste Hertha, en déplacement à Fribourg (1-1). Tenaces, les Berlinois ont fini par craquer après une heure, et un coup franc rasant de Vincenzo Grifo (52e). Mais suffisamment solides, les visiteurs égalisent dans la foulée, Jessy Ngankam chipant le ballon dans les pieds de Jonathan Schmid pour aller tromper Oliver Christensen (77e).

Les résultats :

Schalke 04 0-3 Bayer Leverkusen

Buts : Frimpong (50e), Wirtz (61e) et Azmoun (90e+1) pour le Bayer

Union Berlin 3-0 VfB Stuttgart

Buts : Becker (51e), Behrens (65e) et Haraguchi (68e, CSC) pour l’Union

VfL Wolfsburg 2-2 Augsbourg

Buts : Waldschmidt (83e) et Felix Nmecha (90e+6) pour le VfL // Arnold (2e, CSC) et Berisha (31e) pour le FCA

Fribourg 1-1 Hertha BSC

Buts : Grifo (52e) pour Breisgau // Ngankam (77e) pour le Hertha

RB Leipzig 0-3 Mayence

Buts : Ingvartsen (9e), Ajorque (57e) et Kohr (67e) pour Mainz

