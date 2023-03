L’Union prend le meilleur sur l’Eintracht

Union Berlin 2-0 Eintracht Francfort

But : Khedira (53e), Behrens (75e)

Dans le match des équipes peu en forme, c’est l’Union qui sort vainqueur.

Éliminées de la C3 par l’Union saint-gilloise pour Berlin et de la C1 par Naples pour Francfort, ces deux équipes pouvaient se relancer dans la course à la 4e place, synonyme de Ligue des champions. Et à ce petit jeu, c’est l’Union Berlin qui met fin à sa série de 5 matchs sans victoire toutes compétitions confondues (2-0).

Le ballon étant dans les pieds des visiteurs durant la majeure partie du premier acte, ce sont eux qui se procurent les meilleures occasions. Mais à l’image des tentatives de la tête non précises de Randal Kolo Muani (16e et 39e), Francfort fait preuve de maladresse. Tout change en deuxième période avec des Berlinois beaucoup plus incisifs. Dès la reprise, un corner est obtenu par l’Union, et si Robin Knoche, seul au point de pénalty, ne parvient pas à tenter sa chance, Rani Khedira lui ne fait pas dans le détail et fusille Kevin Trapp (1-0, 53e). À peine quinze minutes plus tard, le long dégagement de Frederik Rønnow trouve la tête de Kevin Behrens, entré en jeu quelques minutes avant, qui se bat bien à la retombée et trompe Trapp (2-0, 75e). Francfort est K-O. Finalement, Berlin met fin à sa série et retrouve le podium avec 48 points, soit 3 de plus que Leipzig, 4e. De l’autre côté, l’Eintracht voit donc une possible participation à la C1 s’éloigner, les partenaires de Kolo Muani restant bloqués à 40 points.

Berlin (3-5-2) : Rønnow – Doekhi, Knoche, Baumgartl (Leite, 86e) – Juranović, Seguin, Khedira, Haberer (Pantović, 86e), Gießelmann (Roussillon, 77e) – Becker, Jordan (Berhens, 67e). Entraîneur : Urs Fischer.

Francfort (3-4-2-1) : Trapp – Tuta, Smolčić, Ndicka – Buta, Kamada (Aaronson, 83e) Sow, Lenz (Max, 73e) – Borré (Alario, 67e), Götze (Alidou, 82e) – Kolo Muani. Entraîneur : Oliver Glasner.

