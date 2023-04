Pronostic Eintracht Francfort Union Berlin : Analyse, cotes et prono du quart de finale retour de Coupe d’Allemagne

L’Eintracht Francfort se reprend en Coupe face à l’Union Berlin

Vainqueur de la dernière Ligue Europa, l’Eintracht Francfort avait surfé sur cette victoire pour se hisser en 8es de finale de la Ligue des champions. En revanche, le club allemand n’a rien pu faire face à une formation du Napoli largement supérieure et victorieuse des 2 confrontations. Intéressant lors de la reprise, l’Eintracht souffre depuis quelques semaines et n’a plus remporté de matchs depuis la réception du Werder Brême en Bundesliga (2-0) à la mi-février. Battu sur la pelouse de son adversaire du jour en Bundesliga il y a 15 jours (2-0), Francfort s’est contenté d’un nul contre Bochum (1-1) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, l’international français Randal Kolo Muani s’est distingué en inscrivant un penalty, qui porte son total à 12 buts en Bundesliga. Kamada en est à 13 toutes compétitions confondues, dont 3 en 3 matchs de Coupe. Pas au mieux, l’Eintracht compte sur la coupe pour se relancer.

De son côté, l’Union Berlin s’est installée parmi les meilleures équipes d’Allemagne lors de ces 2 dernières saisons. L’an passé, le club berlinois a réussi à accrocher une place en Ligue Europa. Lors de son parcours européen, le club allemand a notamment dominé l’Ajax avant de buter sur l’Union saint-gilloise. Sur le plan national, l’Union a longtemps été à la lutte avec le Bayern pour la 1re place. Touchée par une baisse de régime lors des dernières semaines, la formation berlinoise a redressé la barre en remportant ses deux dernières journées de Bundesliga face à l’Eintracht Francfort (2-0) et contre Stuttgart (3-0) le week-end dernier. Ces résultats permettent à l’Union de conserver leur troisième place avec 6 points d’avance sur Leipzig, 5e. Équipe de coupe, l’Eintracht Francfort devrait prendre sa revanche sur une formation de l’Union Berlin qui n’a plus gagné depuis 4 déplacements (2 nuls, 2 défaites) et qui devrait être privé de son gardien titulaire Ronnow et de son défenseur cadre Giesselmann

