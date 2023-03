L'Union saint-gilloise étrille Berlin

Union saint-gilloise 3-0 Union Berlin

Buts : Teuma (18e), Lazare (63e) et Lapoussin (90e+4)

Expulsion : Haberer (80e) pour les Eiserne

Le hipsterico pour la Belgique !

Après un match fou à l’aller (3-3), l’Union saint-gilloise a facilement obtenu sa qualification en quarts de finale de la Ligue Europa face à l’Union Berlin au Lotto Park ce jeudi soir (3-0). Les Saint-Gillois ont frappé fort d’entrée. Dès la sixième minute, Boniface a récupéré le cuir et armé une frappe surpuissante, qui a ricoché sur le poteau. Les Bruxellois n’ont pas mis longtemps avant de prendre l’avantage. Sur une perte de balle malheureuse de Leite sur un pressing d’Adingra, le capitaine Teuma a profité d’un contre favorable pour crucifier Rönnow, impuissant (1-0, 18e). Dominateurs durant le premier acte, les locaux ont affiché une confiance à toute épreuve, à l’image du magnifique petit pont de Boniface et de la tentative de lob lointaine de Lazare (33e). A contrario, les Allemands, timorés, ont été incapables d’apporter le danger sur les cages de Moris.

Au retour des vestiaires, les Saint-Gillois ont continué d’essorer leur adversaire du soir en confisquant le ballon. Peu après l’heure de jeu, les Bruxellois se sont mis à l’abri. Boniface, toujours lui, a fait un festival côté droit avant de trouver en retrait Lazare, qui n’a plus eu qu’à doubler la mise (2-0, 63e). Asphyxiée et réduite à 10 après l’expulsion de l’entrant Haberer, l’Union Berlin n’a jamais été en mesure d’espérer se qualifier, tant les Belges ont paru supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Servi par l’intenable Lazare, Lapoussin a participé à la fête en inscrivant l’ultime but de la rencontre d’une frappe sèche (3-0, 90e+4). Pour la première fois de leur histoire, les Saint-Gillois se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Amis quand même.

Union saint-gilloise (4-3-3) : Moris – Kandouss, Burgess – Nieuwkoop, Teuma (El Azzouzi, 85e), Van der Heyden, Lazare, Lapoussin, Lynen – Boniface (Terho, 90e), Adingra (Nilsson, 66e). Entraîneur : Karel Geraerts.

Union Berlin (3-5-2) : Rönnow – Roussillon, Knoche, Doekhi, Juranovic, Leite – Khedira, Thorsby (Leweling, 66e), Laïdouni (Haberer, 55e)- Michel (Jordan, 55e), Becker. Entraîneur : Urs Fischer.

De Berlin à Saint-Gilles, c'est l'Union européenne