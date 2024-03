Pronostic Fenerbahce Union Saint-Gilloise : Analyse, cotes et prono du match de Conférence League

Le Fenerbahçe confirme à domicile face à l’USG

Lors du match aller en Belgique, le Fenerbahçe a pris une avance considérable de 3-0 contre l’Union Saint-Gilloise, avec notamment des buts marqués par les attaquants Tadic et Batshuayi. Ce succès en Conference League a été suivie par une autre victoire le week-end dernier lors du dernier match de championnat contre Pendikspor. En effet, les Turcs ont remporté une deuxième victoire consécutive contre le promu avec un score de 4-1 et continuent de jouer le titre, avec Galatasaray, les deux équipes étant très largement en tête du championnat national. L’ancien buteur de l’OM, Batshuayi, est actuellement en grande forme avec trois buts marqués lors des cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur leurs 21 derniers matchs toutes compétitions confondues, Edin Dzeko et ses coéquipiers n’ont subi qu’une seule défaite, en quarts de finale de la Coupe de Turquie contre Ankaragucu (3-0).

Pour l’Union Saint-Gilloise, une qualification pour le prochain tour de la Conference League semble maintenant hors de portée, même si dans le football, tout scénario reste possible. En championnat, les Belges, en tête de la Jupiler League, possèdent une avance confortable sur leur poursuivant, avec 6 points d’avance sur Anderlecht. Cependant, malgré leur belle saison en championnat, le futur adversaire du Fenerbahçe a concédé un match nul lors de leur dernier match contre La Gantoise, avec un score de 1-1. Les visiteurs pourront s’appuyer sur leur attaquant en grande forme, Amoura, qui a inscrit 22 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Focus sur leurs objectifs nationaux (championnat et coupe), les Belges pourraient lâcher un match qu’ils ont peu de chance de renverser.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

