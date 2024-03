Pronostic Union St. Gilloise Fenerbahçe : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

L’Union St Gilloise accroche le Fenerbahçe

L’Union St. Gilloise a obtenu une deuxième opportunité européenne en Conference League après avoir été éliminée lors de la phase de groupes de la Ligue Europa. Malgré leur troisième place, les Belges ont marqué les esprits en compétition européenne, notamment en battant Liverpool 2-1 lors de la dernière journée. Pour accéder à ces huitièmes de finale, ils ont dû passer par les barrages et affronter l’équipe redoutable de Francfort. Bien que considérés comme des outsiders, les Bruxellois ont réussi à s’imposer face aux Allemands. En championnat, l’équipe dirigée par Alexander Blessin semble être bien partie pour remporter un nouveau titre, avec un bilan de 21 victoires, 5 matchs nuls et seulement 2 défaites cette saison. Les joueurs sont en grande forme, n’ayant pas connu de revers en championnat depuis le 16 septembre dernier. Ils sont actuellement sur une bonne lancée après avoir réalisé un exploit en battant le Club Brugge en Coupe de Belgique (2-0), suivi d’une victoire similaire contre Louvain le week-end dernier. Cette équipe belge est principalement portée par le jeune Amoura, qui a inscrit 22 buts cette saison, toutes compétitions confondues.

Le Fenerbahçe a réalisé une campagne honorable lors de la phase de groupes de la Conférence League, en remportant quatre victoires et en subissant deux défaites. Ces performances ont permis au club turc de terminer en tête de son groupe avec 12 points. En championnat, bien que le Fenerbahçe ait été en tête du classement pendant un certain temps, Cengiz Ünder et ses coéquipiers ont été surpassés par leur grand rival, Galatasaray, et accusent désormais un retard de deux points sur le leader. Les Stambouliotes, qui n’ont pas connu de défaite en Super Lïg depuis le 4 novembre dernier, ont cependant subi une défaite sévère en Coupe de Turquie contre Ankaragucu (3-0), avant de rebondir avec une victoire face à Hatayspor sur le score de 2-0. Les deux buteurs expérimentés, Dzeko (22 buts au total) et Tadic (12 buts au total), devraient être de la partie lors du déplacement en Belgique. A domicile, l’Union SG pourrait tenir au moins le nul.

