Leverkusen arrache le nul contre l’Union saint-gilloise

Bayer Leverkusen 1-1 Union saint-gilloise

Buts : Wirtz (82e) pour les Schwarzroten // Boniface (51e) pour les Apaches

Duel de cracks.

Si Victor Boniface, le meilleur buteur de Ligue Europa cette saison, a de nouveau frappé, l’Union saint-gilloise a manqué l’occasion de prendre les commandes dans ce quart de finale contre le Bayer Leverkusen ce jeudi soir (1-1). Servi à l’entrée de la surface de réparation, l’attaquant des Apaches, pas pressé par la défense adverse, ajuste tranquillement sa tentative dans le petit filet opposé et inscrit son septième but de la compétition (0-1, 51e). Une ouverture du score récompensant le club belge, plus en vue lors du premier acte et qui avait déjà trouvé la barre transversale à la suite d’une reprise acrobatique d’Ismaël Kandouss (27e).

Dans son antre, la BayerArena, Leverkusen peut néanmoins compter sur le souffle de son public pour ne pas s’endormir et tenter de recoller au score. Moussa Diaby allume ainsi la première mèche d’une frappe sèche en dehors de la surface (29e), et Piero Hincapié passe un nouveau frisson de la tête avant la pause (40e). Une réussite qui fuit également Jeremie Frimpong – dont la tête trop croisée passe à droite du cadre (78e) -, mais pas Florian Wirtz. Le petit génie du Bayer, qui revient progressivement à son meilleur niveau plus d’un an après sa rupture des ligaments d’un genou, fait parler son pied droit après un subtil jeu dos au but de Sardar Azmoun pour trouver, lui aussi, le petit filet adverse et soulager tout un stade sur la première frappe cadrée de son équipe (1-1, 82e).

Match retour très excitant en perspective.

Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký – Tapsoba, Tah, Hincapié – Frimpong, Palacios (Demirbay, 46e), Andrich, Bakker – Diaby (Hložek, 87e), Wirtz, Adli (Azmoun, 67e). Entraîneur : Xabi Alonso.

USG (3-5-2) : Moris – Kandouss, Burgess, Van der Heyden – Nieuwkoop, Amani, Lynen (El Azzouzi, 80e), Teuma, Lapoussin – Vertessen (Puertas, 75e), Boniface (Nilsson, 89e). Entraîneur : Karel Geraerts.

