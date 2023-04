Pronostic Union Saint-Gilloise Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen s’en sort face à l’Union Saint-Gilloise

Auteur d’un très bon match aller la semaine passée (1-1 en Allemagne), l’Union Saint-Gilloise avait réalisé une saison dernière incroyable en étant tout proche de remporter le titre en Belgique, alors qu’elle était promue. Ce week-end, l’USG vient de dominer Seraing grâce à Adingra et Vertessen. Ce succès consolide la 2e place du club de Bruxelles, à seulement 2 points de Genk, et il peut une nouvelle fois rêver du titre. Qualifié pour l’Europa League, l’USG est aussi dans une très belle dynamique pour se qualifier pour ces quarts de finale. En effet, les Belges ont remporté leur groupe devant l’Union Berlin. Ensuite, les joueurs de l’Union Saint-Gilloise ont retrouvé l’équipe allemande en 8e de finale. Tenus en échec à l’aller à Berlin, les Belges avaient fait la différence lors du match retour avec une large victoire (3-0).

La saison du Bayer Leverkusen a totalement changé depuis que Xabi Alonso a repris les rênes de l’équipe en octobre dernier. Rebasculé de Ligue des Champions, le club allemand a dominé l’AS Monaco en barrage lors des tirs aux buts. Ensuite, les partenaires de Diaby se sont facilement défaits de Ferencvaros (0-4 en cumulé) lors des 8es de finale. En grande forme, Leverkusen est invaincu lors des 11 dernières rencontres disputées. Le week-end dernier, le Bayer a été tenu en échec par Wolfsbourg (0-0). Malgré ce nul, la formation entraînée par Xabi Alonso occupe toujours la 6e place de Bundesliga, dernière qualificative pour une compétition européenne en attendant le résultat de la finale de Coupe d’Allemagne. Dans cette équipe, on retrouve l’international français Diaby qui signe une très belle saison avec 13 buts au compteur et une très grosse activité. Tenu en échec à domicile par l’Union Saint-Gilloise, le Bayer doit s’imposer en Belgique pour rentrer dans le dernier carré. Costaud lors des 2 derniers tours en déplacement (succès à Monaco et Ferencvaros), le Bayer Leverkusen a les armes pour s’imposer face à l’Union Saint-Gilloise.

