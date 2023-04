Le Bayer absorbe l’Union saint-gilloise et file en demies

Union saint-gilloise 1-4 Bayer Leverkusen

Buts : Tehro (64e) pour les Apaches // Diaby (2e), Bakker (38e), Frimpong (60e) et Hložek (79e) pour les Schwarzroten.

Ici c’est…

Après avoir obtenu le nul en fin de rencontre à l’aller, le Bayer n’a pas laissé le moindre espoir aux Apaches pour ce match retour (1-4). Une victoire nette qui permet aux Allemands de se hisser en demies de Ligue Europa.

À peine le coup d’envoi donné, Moussa Diaby profite d’un cafouillage à l’entrée de la surface pour se présenter et mettre un vent à Moris avant d’ouvrir le score (0-1, 2e). Le ton est donné, et l’ancien Parisien aurait même pu éteindre le Lotto Park dès la 17e minute si son pied droit ne lui avait pas fait défaut. Rien de bien grave pour autant, car un autre ex du PSG vient conclure une merveille de contre à la suite d’un centre de Hložek. À savoir Mitchel Bakker, qui vient doubler la mise (0-2, 38e).

Après la pause, les Belges retrouvent la marche avant, mais peinent à se montrer dangereux, et Frimpong profite d’un bon pressing de Bakker pour clouer définitivement le bec des hommes de Geraerts (0-3, 60e). Quoique, Casper Tehro profite d’un centre depuis la gauche pour allumer son compatriote Hrádecký et redonner un peu d’espoir aux siens (1-3, 64e). Alors, les Belges se remettent à y croire, mais Boniface est trop court (67e), Andrich défend bien son camp (69e) et, surtout, Hložek vient inscrire le quatrième but allemand pour plier définitivement le match (1-4, 79e). Largement suffisant pour offrir à Leverkusen une première demie européenne depuis 2002.

En espérant pour eux que ça se termine un peu mieux qu’à l’époque…

Union saint-gilloise (4-3-3) : Moris – Nieuwkop, Kandouss (Tehro, 46e), Burgess, Machida – Lynen, Teuma (El Azzouzi, 88e), Lapoussin – Vertessen (Adingra, 32e), Lazare (Puertas, 81e), Boniface (Nilsson, 81e). Entraîneur : Karel Geraerts.

Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký – Tapsoba (Kossounou, 59e), Tah, Hincapié – Frimpong (Adli, 71e), Amiri (Demirbay, 59e), Andrich, Bakker – Diaby (Bellarabi, 86e), Hložek (Azmoun, 86e), Wirtz. Entraîneur : Xabi Alonso.

