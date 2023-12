On a demandé à Teddy Teuma le pire cadeau de Noël qu’il a reçu

Pas d’exception : même les joueurs de foot reçoivent parfois des cadeaux pourris à Noël.

Alors So Foot a interrogé Teddy Teuma, milieu de terrain du Stade de Reims qui n’a pas fait que des cadeaux à ses adversaires depuis qu’il a débarqué en Ligue 1 cet été. La question était simple : quel est le pire cadeau que tu as reçu dans ta vie ? Sa réponse va vous étonner. « Sans hésiter, c’est un peigne ! Parfois, j’ai même le droit au shampoing en supplément ou alors à une perruque. Pour l’anecdote, je le reçois presque tous les ans à Noël à cause… de mes coéquipiers. C’était le cas tous les ans à l’Union saint-gilloise (Il y a joué de 2019 à 2023, ndlr) ou même lors du Noël qu’on a réalisé cette année entre coéquipiers à Reims. Qu’est-ce que j’en fais ensuite ? Le peigne, bon… je ne le garde pas ! Je le file à mes enfants ou à ma femme. Et le shampoing bien sûr que je l’utilise, ça ne fait pas de mal ! »

Encore joyeux Noël à tous !

