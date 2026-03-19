L’entraîneur de Santos licencié

Le revers de trop. Santos se sépare de son entraîneur. Battu par l’Internacional mercredi (1-2), le club où évolue Neymar a remercié Juan Pablo Vojvoda et son staff. Nommé en août dernier, l’Argentin avait réussi à maintenir l’équipe en D1, mais le début de championnat est plus que compliqué avec une seizième place et son bilan est jugé trop faible : 10 victoires, 14 nuls et 10 défaites.

O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/bUIntAyvIo — Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026

Un but de Neymar pour sauver les meubles

Absent de la dernière liste de Carlo Ancelotti avant le Mondial 2026, Neymar n’a pas empêché les siens de s’incliner, mais il a marqué sur penalty, sans être non plus très rassurant dans le jeu. Sur les trois derniers matchs, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Selon plusieurs sources, la légende argentine Hernán Crespo et Cuca sont pressentis pour prendre les rênes de l’équipe.

Carlo Ancelotti ne verra finalement pas Neymar