S’abonner au mag
  • Brésil
  • Santos

L’entraîneur de Santos licencié

TM
Réactions
L’entraîneur de Santos licencié

Le revers de trop. Santos se sépare de son entraîneur. Battu par l’Internacional mercredi (1-2), le club où évolue Neymar a remercié Juan Pablo Vojvoda et son staff. Nommé en août dernier, l’Argentin avait réussi à maintenir l’équipe en D1, mais le début de championnat est plus que compliqué avec une seizième place et son bilan est jugé trop faible : 10 victoires, 14 nuls et 10 défaites.

Un but de Neymar pour sauver les meubles

Absent de la dernière liste de Carlo Ancelotti avant le Mondial 2026, Neymar n’a pas empêché les siens de s’incliner, mais il a marqué sur penalty, sans être non plus très rassurant dans le jeu. Sur les trois derniers matchs, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Selon plusieurs sources, la légende argentine Hernán Crespo et Cuca sont pressentis pour prendre les rênes de l’équipe.

Carlo Ancelotti ne verra finalement pas Neymar

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Maroc fait-il un beau champion d'Afrique ?

Oui
Non
Fin Dans 10h
100
56
40
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.