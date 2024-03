Pronostic Arsenal Porto : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue des champions

100€ remboursés en Freebets sur Arsenal – Porto !

En tête en Premier League, Arsenal doit réagir

Après plusieurs années d’attente, Arsenal a retrouvé la Ligue des Champions. Arrivé il y a quelques saisons de cela en provenance de Manchester City, Arteta a permis aux Gunners de retrouver des ambitions. L’an passé, le club londonien avait pendant de longues semaines dominé la Premier League mais avait craqué dans la dernière ligne droite face au rouleau compresseur de Manchester City. Cette saison, Arsenal est toujours dans le coup et occupe même la première place de Premier League. En effet, les Gunners ont remporté un 8e match de rang en championnat le week-end dernier. Lors des 7 premières victoires, les Londoniens avaient impressionné avec des victoires larges comme celles acquises à West Ham ou à Sheffield. Le week-end dernier, les hommes d’Arteta ont souffert pour venir à bout de Brentford (2-1) avec un but d’Havertz en fin de match. L’Allemand est en grande forme avec 1 but inscrit lors des 4 derniers matchs de championnat. Avec le nul entre Liverpool et City, Arsenal est en tête de la PL à égalité de points avec les Reds. Finalement, la défaite concédée à Porto à l’aller a été le seul coup d’arrêt des dernières années

Porto devra tenir

Vainqueur de peu à l’aller (1-0), la formation portugaise s’attend logiquement à souffrir, ce mardi à Londres, face à un Arsenal déterminé à se qualifier pour les quarts. La bande à Sergio Conceicao va devoir contenir la furia londonienne. Depuis son succès de l’aller, Porto est monté en puissance. Après un mauvais nul face à Gil Vicente, les Dragoes ont surclassé le Benfica dans le Clasico portugais (5-0) et ont confirmé vendredi à Portimonense (0-3) avec un très bon Galeno. Cependant, Porto n’a pas toujours été brillant en déplacement cette saison et doit élever le curseur face à une équipe d’Arsenal, incroyable dans son Emirates. Sur leurs 10 derniers matchs au pays, les Portugais n’en ont gagné que 5, s’inclinant tout de même à 3 reprises. En ligue des Champions, Porto s’était incliné à Barcelone dans l’affiche de son groupe, et avait dû se contenter de la 2e place de poule contrairement à Arsenal qui avait devancé le PSV, Lens et le FC Séville.

Taremi de retour ?

Pour ce match, Arteta ne pourra pas compter a priori sur Martinelli, Timber ou Tomiyasu, blessés, tandis que Raya retrouvera sa place aux cages. Pour parvenir à tête aux Gunners, Sergio Conçeiçao compte sur son fils mais aussi sur les Gateno, Pepe, Nico, ou Evanilson. De plus, Taremi pourrait faire son retour.

Les compositions probables pour Arsenal – Porto :

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior (ou Zinchenko) – Odegaard, Rice, Havertz – Saka, Gabriel Jesus, Trossard..

Porto : Diogo Costa – Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell – Varela, Gonzalez – Conceiçao, Pepe, Galeno – Evanilson.

Arsenal renverse Porto ?

Avant un choc à venir à City, les Gunners doivent passer le cap Porto en Ligue des Champions où ils n’ont pas dépassé les 8es depuis 15 ans. Battu à l’aller lors des dernières secondes, Arsenal est dans l’obligation de s’imposer ce mardi. Le FC Porto est un club habitué à disputer les 8e de finale de la Ligue des Champions mais semble moins costaud que les saison précédentes (seulement 3e de son championnat).. Impressionnant depuis plusieurs semaines, Arsenal devrait faire le job face à Porto et enfin revoir le top 8 de la plus grande des compétition de clubs.

