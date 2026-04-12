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Malgré la défaite en championnat, Diego Simeone a un plan pour battre le Barça en Ligue des champions

LB
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Malgré la défaite en championnat, Diego Simeone a un plan pour battre le Barça en Ligue des champions

Le nouveau Mad Max. Défait en championnat par le Séville FC samedi, l’Atlético de Madrid ne s’est pas rassuré avant son retour de Ligue des champions face au FC Barcelone ce mardi. Si les Colchoneros l’ont emporté 2 à 0 au Camp Nou et possèdent donc un avantage majeur, Diego Simeone devra compter sur l’ensemble de ses forces vives qu’il avait laissées au repos face aux Andalous.

Plan et équipe remaniée

L’équipe, entièrement remaniée, s’est donc inclinée face à Séville, qui joue chaque semaine son maintien dans l’élite du football espagnol. Un plan parfaitement assumé par El Cholo en conférence de presse d’après-match qui souhaitait laisser ses joueurs clés au repos pour qu’ils se présentent en pleine forme mardi au Metropolitano. « Pour moi, l’âge n’a pas d’importance. Il y a des joueurs qui comprennent le jeu et d’autres qui ne le comprennent pas. Nous avons fait plus de bonnes choses que de mauvaises. En réalité, l’adversaire avait vraiment besoin de gagner. Nous avons très bien joué. Nous n’avons pas réussi à nous créer autant d’occasions de but que nous l’aurions voulu. […] Nous nous en sortons avec un résultat serré et nous aurions pu égaliser », a expliqué le technicien argentin.

Interrogé en conférence de presse sur l’importance du quart retour de Ligue des champions mardi, Simeone n’a pas tergiversé : « Non, l’Atlético n’a pas gagné parce que Séville a été plus convaincant. Nous avons un plan, cela ne veut pas dire qu’il va bien ou mal se dérouler. J’ai un plan et je ne m’en écarterai pas. »

Le Barça n’a qu’à bien se tenir.

Succès précieux de Séville face à l’Atlético de Madrid

LB

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