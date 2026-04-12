Le vestiaire niçois au bord de l'implosion

La crise s’aggrave. Comme révélé par Nice Matin, la défaite face à Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1) a fait monter la tension d’un cran dans le vestiaire niçois.

Insultes, boycott, sanctions… Rien ne va plus à Nice

Selon le quotidien niçois, Juma Bah, Sofiane Diop et Issak Jansson, mécontents d’être remplacés à la pause par Claude Puel ont refusé d’aller s’asseoir sur le banc en seconde période. Une polémique à laquelle a répondu Claude Puel en conférence de presse vendredi : « Il y a eu des gestes d’énervement oui. Je dois faire attention à tout ce qui pourrait contester l’union collective. Je dois être très vigilant. On a tous besoin d’être centrés sur l’objectif. On ne doit pas s’énerver. C’est de la cuisine interne mais bien sûr que je suis très vigilant là-dessus. Il y a des barèmes de sanction oui. Et ils sont appliqués ». Toujours selon Nice Matin, Sofiane Diop et Isak Jansson ne devraient pas débuter face au Havre et ont été sanctionnés d’une amende.

Les tensions n’en sont pas restées là, sur le terrain plusieurs joueurs se sont écharpés durant la rencontre. Sofiane Diop et Jonathan Clauss se sont particulièrement accrochés durant la rencontre, l’ancien Marseillais a même boycotter l’interview de fin de rencontre avec Ligue 1+. Hicham Boudaoui aurait également distribué quelques noms d’oiseaux à Elye Wahi. Morgan Sanson a également pris la parole à la pause et assuré vendredi en conférence de presse n’avoir aucun regret après son discours : « Au départ, j’étais venu pour être mesuré, mais ensuite j’ai repensé à notre première mi-temps et j’en ai eu marre. Je ne regrette pas mes propos. J’espère que ce sentiment de ras-le-bol est collectif ». Les Aiglons sont pour le moment 15e et comptent trois points d’avance sur Auxerre, barragiste.

On est loin de l’union sacrée prônée par les supporters niçois.

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