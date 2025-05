Le tifo ascenseur des supporters messins avant le barrage Metz-Reims

Vive l’autodérision !

Comme la saison dernière, le FC Metz est présent lors du barrage Ligue 1/Ligue 2. Cette fois, les Grenats sont dans la position des chasseurs qui rêvent de monter au détriment du Stade de Reims, 16e de L1 et effrayé à l’idée de perdre sa place dans l’élite.

Metz a pris 13 fois l’ascenseur L1/L2 au XXIe siècle

À l’occasion de la manche aller, ce mercredi soir à Saint-Symphorien, les supporters messins ont décidé de faire dans l’humour avec une bâche déployée à l’entrée des joueurs : « Priorité aux habitués », peut-on lire pour accompagner un dessin montrant un fan rémois voyant un rival messin en train de monter en Ligue 1 dans un ascenseur.

Le FC Metz est en effet un grand spécialiste de l’ascenseur, le club mosellan ayant enchaîné deux relégations et une montée (avant une autre cette année?) lors des trois dernières saisons. Plus largement, le FCM a pris treize fois l’ascenseur, pour monter ou pour descendre, entre la L1 et la L2 depuis le début du siècle.

Ils n’ont plus qu’à espérer qu’il ne reste pas bloqué, du moins pas cette année.

Metz et Reims remettent ça à plus tard