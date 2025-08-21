S’abonner au mag
500 ultras du CUP seront en tribune Boulogne contre Angers

Comme s’ils jouaient à l’extérieur.

En juillet dernier, le Collectif Ultras Paris a annoncé que certains de ses membres animeront la tribune Boulogne durant la saison 2025-2026. Dès ce vendredi, cela pourrait être testé pour la première rencontre au Parc des Princes, face à Angers. En effet, d’après les informations de RMC Sport, 500 ultras du principal groupe de supporters du PSG seront en face de leur virage habituel, Auteuil.

Une animation prévue pour fêter la saison dernière

Si cette décision a été prise pour créer un véritable chaudron dans le stade parisien, avec deux virages qui se répondent pour la première fois depuis la mise en place du plan Leproux, elle interroge également sur l’héritage historique du supporterisme parisien. Les ultras peuplant Auteuil et ceux basés à Boulogne ont longtemps été rivaux, s’adonnant parfois à des rixes particulièrement violentes.

En espérant évidemment que ce match contre Angers se déroule sans heurt. Surtout que le PSG a décidé d’organiser une animation, selon RMC Sport, pour célébrer la saison dernière, marquée par les sacres en Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France, et plus récemment en Supercoupe d’Europe. Tous ses trophées devraient être présentés aux (quatre) tribunes.

Et pourquoi pas un tour d’honneur pour Gianluigi Donnarumma ?

 

