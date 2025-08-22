S’abonner au mag
Le PSG sans Kvaratskhelia et Donnarumma contre Angers

ARM
Le PSG sans Kvaratskhelia et Donnarumma contre Angers

Kvaratskhe(pas)lia.

Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain devra composer sans Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale a dévoilé son groupe pour la réception d’Angers ce vendredi (20h45) et le Géorgien aux chaussettes basses est absent de la liste, tout comme Senny Mayulu et Gianluigi Donnarumma. Selon les informations de RMC Sport, le numéro 7 parisien souffrirait d’une gêne musculaire, malgré que son nom ne soit pas mentionné dans le dernier point médical parisien.

Pas de retour dans l’effectif pour Donnarumma, qui s’était pourtant entraîné avec le reste de l’équipe ce jeudi. S’il est définitivement poussé vers la sortie par le PSG, le portier italien n’aura pas l’occasion de faire ses adieux au Parc avec un dernier match sous les couleurs parisiennes. À noter que João Neves fait son retour avec l’effectif de Luis Enrique après sa suspension en finale de Coupe du monde des clubs.

Petit conseil aux joueurs d’Angers : coupez-vous les cheveux.

