Il résonne en boucle dans la tête de tous les supporters parisiens depuis la victoire en finale de Ligue des champions : le chant du Paris Saint-Germain « Tous ensemble, on chantera » est sans doute entré dans l’histoire du club de la capitale. S’il a fait son apparition dans les tribunes du Parc des Princes en 2016 avec le retour du Collectif Ultra Parisien, son origine était encore inconnue jusqu’à il y a peu. Le Parisien a retrouvé ce jeudi la chanson dont se sont inspirés les supporters parisiens pour la mélodie de l’hymne désormais culte du PSG.

Un tube italien des années 2010

En 2011, la chanteuse Noemi sort « Vuoto a perdere ». Un morceau de pop italienne bien dans son époque, dont la mélodie finira pas être entonnée dans le stade Adriatico du Delfino Pescara lors de la saison 2011-2012 avec un chant nommé « Che bello è » (Comme c’est beau). L’air est petit à petit repris à travers les stades du championnat italien, mais sans jamais s’imposer de l’autre côté des Alpes.

Un des membres du CUP explique au quotidien francilien être tombé presque par hasard sur des vidéos du chant, avant de décider avec le reste du collectif de le remanier pour l’adapter au club de la capitale. La suite de l’histoire, vous la connaissez : le chant deviendra culte et connu de tous les parisiens, jusqu’à l’entraîneur Luis Enrique.

Contactée par Le Parisien, la chanteuse Noemi s’est exprimée sur l’ampleur qu’a prise sa mélodie avec le Paris Saint-Germain : « C’est un honneur, à mon échelle, de faire partie de cette grande histoire. » En nouvelle fan des Rouge et Bleu, elle ajoute qu’elle « adorerait » venir au Parc chanter la chanson face aux supporters.

