La troisième mi-temps de Luis Enrique avec des rugbymen corréziens

Il n’est pas monté sur un tracteur, mais la scène reste folle.

Ce devait être une virée tranquille de fin de saison pour les gars du Rugby Causse Vézère, modeste formation de Fédérale 2 corrézienne. Un petit dîner au resto pour fêter la fin de saison. Rien de bien fou. Jusqu’à ce qu’un visage familier apparaisse à une table voisine : Luis Enrique, fraîchement couronné en Ligue des champions avec le PSG.

« C’est quelqu’un de simple et de vraiment très sympa »

D’abord pris pour un sosie du technicien asturien, le doute est vite levé : c’est bien le vrai. « On avait réservé une table dans un restaurant près du port de Castelldefels, à côté de Barcelone. Et quand on est arrivé, on a vu Luis Enrique tranquillement manger en famille. On n’a pas osé le déranger. Et puis, à la fin du repas, on a commencé à chanter des chants du PSG et il nous a rejoints, en se marrant et en chantant avec nous, raconte l’un des rugbymen présents à La Montagne. C’était complètement dingue. C’est quelqu’un de simple et de vraiment très sympa. »

Un groupe de supporters a aperçu Luis Enrique avec sa famille dans un restaurant à Barcelone. Ils ne voulaient pas le déranger. Et puis, à la fin du repas, ils ont commencé à chanter ce chant du PSG, Luis Enrique les a rejoint 😭😭🥹 L’HOMME DU PEUPLE (🎥 @lamontagne_fr ) pic.twitter.com/vjNL42DQJ8 — Panam’s (@panams75) June 9, 2025

Enrique, tout sourire, entonne même un petit « Tous ensemble, on chantera » en chœur, clin d’œil à sa performance chantée sur son vélo, quelques jours plus tôt.

Matuidi : « Je savoure encore cette victoire du PSG, plutôt que de l’analyser »