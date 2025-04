Des affrontements à Bilbao en marge du match entre l'Athletic Club et les Rangers

La Coupe d’Europe des bagarres, cette compétition parallèle.

Alors que les supporters écossais avaient été sommés de rester dans l’enceinte du stade pour éviter tout débordement après la défaite de leur équipe 2 à 0 lors de la rencontre entre l’Athletic Cub et les Rangers, quelques milliers de visiteurs ont décidé d’enfreindre le protocole, selon les informations du média espagnol Relevo.

Cet acte a totalement bouleversé les plans de la sécurité espagnole, qui n’a eu d’autre choix que de laisser sortir les Gers. Dans un premier temps, la sécurité du stade est parvenue à maîtriser la situation. Les supporters écossais ont été parqués à proximité de l’enceinte.

Malheureusement, cette méthode de fortune n’a tenu que quelques minutes, n’empêchant pas les groupes les plus virulents de s’échapper. Première mission pour eux : en découdre dans les rues de Bilbao. Et ils l’ont fait. Au total, Relevo rapporte qu’il y aurait eu six arrestations et douze policiers blessés.

