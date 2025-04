L’Athletic griffe les Rangers et se qualifie pour le dernier carré de la Ligue Europa

Athletic Club 2-0 Rangers

Buts : Sancet (45e+4, SP), N.Williams (80e) pour les Leones

Il est venu le temps de la cathédrale.

Après un quart aller achevé sur un score nul et vierge, tout était encore à faire pour les deux formations. Mais dans sa cathédrale de San Mamés, l’Athletic Club a dominé les Rangers (2-0) et s’est adjugé un ticket pour le dernier carré de C3.

Une attaque prolifique

Durant les 45 premières minutes, les Basques n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Dominés, les Écossais ont dû faire le dos rond pour faire avorter les premières tentatives de Sancet (7e, 12e) et ont tous regardé avec soulagement Nico Williams manquer sa frappe face au but vide de Liam Kelly (39e). En revanche, les protégés de Barry Ferguson ont dû s’incliner dans le temps additionnel du premier acte après le penalty sifflé par Monsieur Peljto à la suite de la faute de John Souttar sur Maroan Sannadi. Joueur le plus dangereux depuis le début de la rencontre, Sancet n’a pas tremblé au moment de frapper et a donné un avantage décisif aux Leones juste avant la pause (1-0, 45e+4).

Alors que la messe semblait dite, les Rangers ont tenté de jouer un vilain tour aux protégés d’Ernesto Valverde, et la défense des Leones n’a dû son salut qu’au poteau trouvé par Nicolas Raskin après une déviation salvatrice du portier de l’Athletic (58e). Mais Nico Williams, qui pourrait vivre ses dernières semaines à Bilbao, est venu mettre un terme aux espoirs écossais en inscrivant le but du break (2-0, 80e).

Les Lions continuent de rugir.

