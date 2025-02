La LFP ajoute des critères environnementaux pour l’obtention de la Licence Club

Voilà qui plaira à Greta Thunberg !

La Ligue de Football Professionnelle poursuit son engagement en faveur de la transition écologique. Dès la saison 2025-2026, la Licence Club intègrera deux nouveaux outils pour structurer et améliorer la démarche environnementale des clubs professionnels.

Vers une transition verte

LICENCE CLUB 2025/2026 : LA LFP ACCOMPAGNE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU FOOTBALL PROFESSIONNEL FRANÇAIS ! La Ligue de Football Professionnel, en collaboration avec Sami et Zei, introduit deux nouveaux outils pour la Licence Club 2025/2026. Objectif : accompagner les clubs… pic.twitter.com/LhLR2jtaBG — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) February 12, 2025

Désormais, les critères RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) représenteront 10 % des points nécessaires à l’obtention de cette licence, soit 750 points liés à la responsabilité environnementale. Une évolution qui pousse les clubs à mieux intégrer ces enjeux dans leur fonctionnement. Deux grandes exigences sont introduites : une collecte systématique des données environnementales et une harmonisation du bilan carbone. L’objectif est d’assurer un suivi plus fiable de l’empreinte écologique des clubs grâce à une méthodologie commune. Actuellement, un quart des déplacements en Ligue 1 et Ligue 2 se font en train ou en bus, un chiffre que l’institution française de foot veut faire croitre. Par contre, on fermes les yeux sur les finales de coupe à Doha… On risquerait de décrédibiliser le greenwashing de la LFP.

Pour accompagner ces évolutions, une plateforme de reporting sera lancée prochainement, avec l’aide de prestataires spécialisés. « L’objectif est de monter en gamme, pas d’imposer des règles inapplicables », précise la LFP dans son communiqué, qui ambitionne ainsi de renforcer la stratégie de réduction d’impact du football français.

Appelez le Vincent Laverte.

On a eu des nouvelles de la psychose du PSG