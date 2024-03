Antonio Rüdiger explique pourquoi il a porté plainte contre un journaliste

Le ramadan et le foot, ça ne pose pas des problèmes qu’en France.

Le 11 mars dernier, Antonio Rüdiger avait posté une photo sur Instagram pour célébrer le début du ramadan, une publication qui lui avait valu les critiques de l’ancien rédacteur en chef de Bild, Julian Reichelt. Le joueur a annoncé porté plainte. « Je ne me laisserai pas insulter et dénigrer, explique-t-il dans… Bild. C’est pourquoi j’ai décidé de déposer une plainte. Il s’agit de propagande et de division. Le geste que j’ai utilisé s’appelle le doigt tawhid. En Islam, cela est considéré comme un symbole de l’unité et du caractère unique de Dieu. »

La Fédération de football allemande (DFB) a également porté plainte contre Reichelt, qualifiant ses propos de « discours de haine ». Un geste apprécié par Rüdiger qui tient « à remercier la DFB, qui m’a toujours soutenu dans cette affaire ». Il a tout de même souhaité clarifier sa situation et confirme se distancier « fermement de toute forme d’extrémisme et d’accusations d’islamisme », regrettant avoir « donné à des tiers la possibilité d’interpréter délibérément mal [son] message afin de diviser et de polariser ».

