Rüdiger porte plainte contre un journalisme qui l’accuse de collusion avec l’islamisme

Des accusations qui en rappellent d’autres.

Le 11 mars dernier, la publication d’une photo célébrant le début du ramadan avait valu une vague d’insultes et de harcèlement au défenseur allemand Antonio Rüdiger. Parmi les nombreuses critiques qu’il avait reçues, l’une d’entre elles avait été particulièrement violente : l’ancien rédacteur en chef de Bild, Julian Reichelt, avait affirmé que son doigt pointé vers le ciel était un « salut des islamistes ». « Ce geste est incontestablement devenu le salut de Daech et des tueurs islamistes dans le monde entier, de personnes qui ont également tué à Berlin et qui ont apporté le malheur et une souffrance incommensurable sur le monde. […] C’est la normalisation d’une idéologie terrible qui a déjà conquis beaucoup trop d’espace dans ce pays » , avait accusé l’ex-dirigeant du tabloïd.

Selon la presse allemande, le joueur du Real Madrid a décidé ce mardi de contre-attaquer : soutenu par sa fédération, il a porté plainte auprès du parquet de Berlin. Julian Reichelt a directement dénoncé une tentative de censure : « Ce qu’Antonio Rüdiger et la DFB utilisent ici, ce sont des méthodes d’intimidation. […] L’index levé de l’islamisme, avec lequel les terroristes du monde entier célèbrent leurs assassinats, n’appartient pas à l’Allemagne. Je ne me laisserai jamais interdire de le dire. »

