Kylian Mbappé va finalement rester au PSG

Enfin un joueur qui honore son contrat jusqu’au bout !

Plus besoin d’aller au bout du mercato, le feuilleton Kylian Mbappé est déjà terminé. Selon les informations du Parisien, l’international français ne rejoindra pas le Real Madrid durant ce mercato estival. Aucune offre n’arrivera depuis l’Espagne ou alors, elle n’aboutira pas. Ce mardi, Kylian Mbappé est en effet sorti du loft pour s’entretenir avec Nasser al-Khelaïfi et réitérer son envie de disputer la prochaine saison à Paris.

Sûr de son « coup de pression », en mettant notamment le joueur à l’écart durant cette pré-saison, les dirigeants parisiens devront donc trouver un nouveau subterfuge pour faire plier leur attaquant. Mais si Kylian Mbappé reste un an de plus, soit jusqu’à la fin de son contrat en juin 2024, sans signer de prolongation, peut-il prétendre à une place dans le onze de Luis Enrique ? On serait tenté de répondre oui, tant il parait inenvisageable pour le PSG de laisser son meilleur joueur sur le banc une saison entière. De plus, Mbappé pourra même saisir la justice en cas de mise à l’écart prolongée à partir du 2 septembre.

Même en termes de bras de fer, il est injouable.

