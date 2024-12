Le meilleur buteur de l’année 2024 est désormais connu

Passé par Brighton, Sankt Pauli, Swansea, Coventry : vous l’avez ?

Puisque 2024 a livré son verdict et que les derniers matchs de championnat de l’année civile ont été disputés ce lundi soir, on connaît désormais officiellement l’identité du buteur le plus prolifique de l’année. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’attaquant suédois Viktor Gyökeres (26 ans) a défié toute concurrence, remportant haut la main le titre de meilleur buteur 2024 avec 62 pions au compteur, loin devant les 49 buts d’Erling Haaland ou les 46 de Harry Kane.

Avec 52 réalisations sous le maillot du Sporting Portugal, auxquelles il faut ajouter ses 10 buts avec la sélection suédoise, Gyökeres termine l’année avec la sacrée moyenne de 0,98 but par match, lui qui aura donc planté 62 fois en 63 matchs.

Players to score 60+ goals in all comps in a calendar year since 2010: 🇵🇹 Ronaldo 2011 (60) 🇵🇹 Ronaldo 2012 (63) 🇦🇷 Messi 2012 (91) 🇵🇹 Ronaldo 2013 (69) 🇵🇹 Ronaldo 2014 (61) 🇵🇱 Lewandowski 2021 (69) 🇸🇪 Gyokeres 2024 (62) Part of an 𝗲𝗹𝗶𝘁𝗲 club ⚡️ pic.twitter.com/HyPImfsI7v — LiveScore (@livescore) December 30, 2024

Si ce total reste bien loin de la performance stratosphérique de Lionel Messi, qui avait inscrit 91 buts en 2012, les statistiques du Suédois sont tout à fait impressionnantes, lui qui porte régulièrement le Sporting Portugal en championnat autant qu’en Ligue des champions cette saison. Avec ses 62 buts, l’homme à la célébration du vilain dans Batman devient même l’un des quatre seuls joueurs depuis 2011 (année où l’IFFHS a commencé à recenser les statistiques) à dépasser la barre des 60 réalisations sur l’année civile, aux côtés de Messi, Ronaldo et Lewandowski.

L’homme qu’il faudrait à Man U pour sauver son ancien coach ?

Le meilleur tifo de l'histoire du football est...