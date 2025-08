L'OM s'offre un Américain

Il n’a pas encore tué le père.

Comme George il y a 25 ans, Timothy portera les couleurs du PSG et de l’OM. Weah fils devient officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. L’international américain de 25 ans est prêté avec option d’achat par la Juventus. Celle-ci a été fixée à 14 millions d’euros, indique L’Équipe. L’OM est dithyrambique sur son profil : « Timothy Weah a la flamme. Celle qui n’éblouit pas, mais qui éclaire son chemin avec humilité et détermination. Loin d’être dans l’ombre, il est devenu une lumière discrète, mais bien à lui et bien décidé à se faire un prénom », romantise le communiqué. Après l’arrivée d’Igor Paixão et le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM renforce son secteur offensif et apporte de la concurrence à Mason Greenwood.

Timothy Weah sort de deux saisons et 73 apparitions en Italie, après avoir joué pour le Celtic Glasgow et Lille. Le natif de New York a même été champion de France avec les Dogues.

𝐂𝐚𝐩(𝐞) 𝐬𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ! 🥾💈 𝐓𝐢𝐦𝐨𝐭𝐡𝐲 𝐖𝐞𝐚𝐡 🇺🇸 fait le pas et rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de la Juventus Turin ! 🔥🔵⚪️ pic.twitter.com/7PdKhBOzZV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 6, 2025

Le dernier joueur américain de l’OM s’appelle Konrad de la Fuente, il s’agirait donc de se méfier.

