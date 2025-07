Cinq bonnes raisons de se réjouir du retour d’Aubameyang à l’OM

→ Parce que c’est le retour d’un des plus gros dripeurs du foot mondial

Un short Louis Vuitton pour faire ses courses, une Lambo chromée pour aller à l’entraînement, des calbut’ fluos qui valent deux fois ton loyer, et des crêtes dégradées qui partent à la verticale : Aubameyang n’a jamais fait dans la discrétion, ni dans la sobriété. Alors oui, parfois c’est de mauvais goût (souvent même), comme ce jour où le Gabonais s’était pointé au Canal Football Club avec son mythique costume doré, ou lors de cette fameuse cérémonie du Ballon d’or africain 2016 où il avait débarqué en casquette rouge fluo et un tee-shirt assorti. Mais dans une Ligue 1 aseptisée où la majorité des joueurs ont tous la même doudoune, la même banane en bandoulière et la même bio Insta, ça fait du bien de revoir un mec qui tente encore des choses. Et puis vous en connaissez encore beaucoup, vous, des joueurs qui tapent des saltos après leurs buts ?

→ Parce qu’il vient rééquilibrer la pyramide des âges

Ce n’est pas qu’un simple retour. Aubameyang vient défendre l’honneur des trentenaires bien tassés dans un effectif où ils se compte sur les doigts d’une main. Face aux jeunes pousses comme Bilal Nadir, Gaël Lafont ou Darryl Bakola, qui découvrent la Ligue 1 et l’ambiance électrique du Vélodrome, les « vétérans » Géronimo Rulli (33 ans), Geoffrey Kondogbia (32), Adrien Rabiot (30) et Rubén Blanco (30) peuvent voir son arrivée comme un soulagement pour ne plus être considérés comme les doyens du vestiaire. Avec son vécu international et son expérience, l’ancien joueur d’Arsenal et de Dortmund entre autres, jouera ce rôle de grand-frère. Il ne s’agit pas seulement de la superstar Aubam, mais d’un mec qui sait apaiser les tensions, filer ses conseils aux jeunes, et remettre un peu d’équilibre quand les égos commencent à chauffer. Et puis ça fera ça de moins à gérer pour son directeur du foot Medhi Benatia, âgé de 38 ans.

→ Parce qu’on veut voir la guerre des vétérans avec Giroud

Il y a encore six mois, Aubameyang explorait les dunes d’Arabie saoudite pendant que Giroud arpentait les pelouses californiennes de Los Angeles. Personne ne s’attendait à les revoir faire une dernière danse dans la Ligue des talents. Et pourtant, ces deux briscards sont bel et bien de retour, prêts à se tirer la bourre pour savoir qui plantera le plus de pions à 35 balais passés. En 2011-2012 (oui, ca pique), l’ex-international français avait terminé en tête du classement des buteurs avec 21 réalisations, pendant que le Gabonais en collait 16 sous les couleurs de Sainté. Quatorze ans plus tard, même duel, nouveau décor. Alors, prêt pour le round 2 ?

→ Parce qu’on a envie de voir ça donne quoi en Super Sub

Ok, ce n’est plus l’Aubame de Dortmund, ni celui d’Arsenal, où la fusée gabonaise tapait des sprints à 36 km/h fastoche. Certes, ses 30 buts lors de la saison 2023-2024 lui donne des arguments pour viser plus haut, mais PEA semble revenir cette fois pour jouer les doublures d’Amine Gouiri, prêt à prendre le relais quand l’Algérien aura besoin de souffler un peu. Mais est-ce que ce ne serait pas ça, la meilleure recette ? Le voir rentrer à la 68e minute lors d’un OM-Angers, quand le match pue l’ennui et que les défenseurs ont déjà la langue qui traîne, c’est là qu’il êut être le plus dangereux. Et même s’il n’a (peut-être) plus 90 minutes dans les jambes, son sens du placement, sa capacité à prendre la profondeur et son instinct de buteur restent aiguisés. Voir le Ballon d’or Africain 2015 déployer son explosivité sur les dernières minutes d’un match – même en Ligue des champions – dans un Vélodrome chauffé à blanc, c’est le genre de moment qui peut embraser une saison.

→ Parce que c’est beau, tout simplement

Un départ de l’OM à l’été 2024, une arrivée à Al-Qadsiah pour décrocher un chèque à rallonge, et tout le monde pensait assister aux dernières foulées d’Aubameyang sous un autre soleil. L’attaquant gabonais, semblait parti pour une fin de carrière tranquille, entre palmiers et pétrodollars. Et bien… perdu ! Aubame revient à Marseille et rouvre le chapitre olympien. Pas pour refaire le coup du héros, ni pour des histoires de gros contrats, juste pour l’envie de rejouer là où il a claqué 30 pions la saison d’avant, et pour sentir encore la pression d’un Vélodrome totalement acquis à sa cause et qui n’a jamais vraiment cessé de l’aimer. Après des passages dans toutes les écuries européennes, et plus de 300 buts en carrière, Soulier d’or en Bundesliga, top buteur en Premier League, Ballon d’or africain, voilà un dernier tour de piste sans chichis, avec (on espère) quelques éclairs de génie au passage. Parce qu’au fond, on est tous un peu curieux de voir comment ça va finir.

