Le yin et Aubameyang

« C’est LE joueur. Dans tous les équipes vous avez le joueur, donc vous mettez le joueur là où il aime et après vous construisez l’équipe, lâchait Jean-Louis Gasset en conférence de presse d’après-match ce dimanche. C’est la personne qui nous fait bien jouer, qui nous marque les buts, s’il y faut travailler il revient travailler. C’est la générosité même, mais c’est LE joueur de l’effectif. » Dithyrambique, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille sait à quel point Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un doublé face à Nantes, son sixième depuis le début de saison (sans compter son triplé), joue un rôle primordial dans la bonne forme de son équipe, qui vient de remporter cinq matchs d’affilée. Le Gabonais a joué un rôle prépondérant dans ce rebond, avec sept buts marqués lors des quatre dernières rencontres, prouvant au passage que son pari de rejoindre l’OM l’été dernier était le bon.

Régularité exemplaire et seconde jeunesse

Resté muet en championnat jusqu’à la 8e journée face au Havre (3-0) en octobre dernier, l’attaquant de 34 ans comptabilise cinq mois plus tard le même nombre de pions de Wissam Ben Yedder avec 11 réalisations, soit quelques unités de moins qu’Alexandre Lacazette (12) et Jonathan David (14). Ce n’est pas sa seule statistique flatteuse : depuis ses débuts avec Lille en 2009/2010, Aubameyang a atteint la barre des 10 buts lors d’une même saison à 12 reprises dans les cinq grands championnats européens. Sur la période, seuls 3 joueurs affichent un plus haut total : Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (13 chacun), selon Opta. Impliqué dans 18 buts en Ligue 1 (11 buts, 7 passes décisives), soit le meilleur total pour une première saison sous le maillot olympien depuis Bafétimbi Gomis (23 en 2016/2017), Aubameyang prouve encore une fois qu’il n’est pas qu’un simple sprinteur, mais bien un finisseur hors pair, souvent idéalement placé dans la zone de vérité.

Le Gabonais, déjà troisième meilleur buteur du club en coupe d’Europe, semble être le 9 tant attendu par les supporters marseillais depuis des années. Certains ont pourtant accueilli son arrivée l’été dernier avec un certain scepticisme, souhaitant notamment à plusieurs reprises voir Vitinha prendre plus d’importance dans le onze. Son âge et sa saison 2022-2023 plus que moyenne, avec seulement 3 pions et une passe décisives en 22 matchs entre Chelsea et le Barça, ont forcément joué mais Aubameyang prouve qu’il est toujours ce grand joueur, capable de porter son équipe dans les moments clés et de la (re)mettre sur de bons rails pour espérer accrocher une place européenne en fin de saison, chose qui semblait grandement improbable après la déroute des Phocéens à Francis-Le Blé (1-0) il y a moins d’un mois.

Et l’espoir renaît

Avec cette nouvelle dynamique, l’OM et l’attaquant, également passé par Dortmund, Arsenal et Barcelone, doivent viser plus haut. Sur le plan personnel, si le titre du meilleur buteur, accaparé depuis cinq saisons, bientôt six, par Kylian Mbappé semble inatteignable, l’international gabonais, déjà auteur de 23 réalisations toutes compétitions confondues lors de cet exercice, peut légitimement espérer dépasser de nouveau la barre des 30 buts, chose qu’il n’a plus fait depuis la saison 2018-2019 lorsqu’il portait les couleurs des Gunners. Avec Marseille, revenu à un petit point de Nice, sixième du classement, « Aubam » avait déclaré à son arrivée vouloir retrouver « un stade qui vibre » et surtout« aider le club à grandir ». Cette fin de saison, rythmée par de grandes affiches que ce soit en Ligue 1 (Rennes, Paris-SG, Lille, Nice et Lens) et en Ligue Europa (huitième de finale retour face à Villarreal jeudi) est l’occasion parfaite pour lui de passer de la parole aux actes.

