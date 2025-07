PEA and love.

Ce n’est plus un secret, Pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour à Marseille. Parti se refaire la cerise en Arabie saoudite, le Gabonais de 36 piges va revenir en Ligue 1 et devrait être officialisé dans quelques jours si ce n’est quelques heures. Lors de son premier passage à l’OM, l’attaquant a marqué les supporters, mais également ses coéquipiers. À commencer par Leonardo Balerdi, tout heureux de retrouver son pote d’attaque et qui lui a fait une petite déclaration trop mignonne.

« Il va beaucoup nous aider »

« Je suis content de le retrouver », a lâché le défenseur central argentin sur le site de l’OM après le nul contre Valence… Bon okay, on a un peu abusé, mais le capitaine n’a tout de même pas caché son plaisir de retrouver l’ancien Gunner la saison prochaine. Aussi bien au niveau des statistiques que de la vie dans le vestiaire. « Il va nous apporter beaucoup de buts pendant toute la saison et beaucoup de professionnalisme. C’est un joueur exceptionnel, il a fait une carrière extraordinaire. Donc ça va seulement nous apporter de bonnes choses. »

La Ligue 1 n’est pas prête à l’association Aubam-Gouiri.

