Pronostic Everton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea dans la continuité face à Everton

16e de Premier League, Everton est de nouveau concerné par la lutte pour le maintien. Si Southampton et Wolverhampton semblent déjà décrochés, Ipswich n’a pas perdu espoir et se bat chaque semaine. À l’orée de cette journée, les Toffees possèdent 3 points de plus que les Tractor Boys. De plus, Everton a un match en retard à disputer face à… Liverpool pour le fameux derby de la Mersey. Après avoir connu une entame difficile, la bande de Sean Dyche se montre solide depuis plusieurs semaines avec seulement 2 revers concédés lors des 11 dernières rencontres, face à Southampton et Manchester United. Dernièrement, Everton a remporté un match important face à Wolverhampton (4-0) et a surtout résisté à Arsenal (0-0) à l’Emirates. Ce dimanche, un nouveau gros challenge se présente avec Chelsea, qui est certainement l’équipe anglaise la plus en forme du moment.

En effet, les Blues sont sur une superbe dynamique qui leur a permis de revenir à 4 points de Liverpool (qui compte 1 match de retard). Depuis sa défaite à Anfield, Chelsea aligne les bonnes prestations et s’est imposé lors de 6 des 8 dernières journées, concédant le nul face à Manchester United et Arsenal. Lors de son dernier déplacement en PL, Chelsea nous a offert un match complètement fou à Tottenham (victoire 3-4) et a ensuite confirmé à domicile le week-end face à Brentford (2-1). Maresca a tranché en début de saison avec une équipe disputant la PL et une autre engagée en Ligue Conférence. En milieu de semaine, le XI bis du coach italien s’est baladé face au Shamrock Rovers (5-1) avec un triplé du jeune espagnol Marc Guiu. Ce dimanche, Chelsea devrait se présenter avec ses hommes forts que sont Caicedo, Fernandez, Sancho ou Palmer. Avec 9 buts et 3 passes décisives en Premier League, Jackson s’est imposé sur le front de l’attaque. En pleine forme, les Blues devraient s’imposer face à Everton.

