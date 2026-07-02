Un vaste réseau de paris sportifs illégaux lié à la Coupe du monde démantelé

274 millions d’euros. Ce n’est pas (encore) le montant de la dernière folie de Manchester City sur le marché des transferts, mais le total de la somme entrée sur des matchs de la Coupe du monde 2026 par un vaste réseau de paris sportifs illicites taïwanais.

Une grande maison réservée pendant la Coupe du monde

La police de la ville de Taïnan a annoncé, via l’AFP, avoir effectué une perquisition, ce mercredi, lors de laquelle ont été saisis de nombreux téléphones, de l’argent en espèce et du matériel informatique de tout type.

Selon les autorités taïwanaises, ce réseau de huit personnes originaires de Taïwan, Hong-Kong et Macao s’était formé au début dans une vaste maison de cinq étages à Taïnan, au sud de l’île. La maison aurait été louée pour une durée similaire à celle du Mondial américain.

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