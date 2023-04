L’Union des clubs européens, le nouveau syndicat pour les petits et moyens clubs

Un nouveau pion sur l’échiquier.

L’Union des clubs européens vient d’être lancée, ce mardi, à Bruxelles. Le syndicat a pour but de représenter les « petits et moyens » clubs et de peser face aux « grands » qui accaparent l’immense majorité des revenus. Comme le précise RMC Sport, elle sera présidée par Dennis Gudasic, secrétaire général, et les avocats Katarina Pijetlovic et Gareth Farrelly. L’association ne veut pas « remplacer l’ECA (Association européenne des clubs), mais apporter un contrepoids à l’influence qu’ont les gros clubs, à travers l’ECA », sur la gestion et les finances du football européen, souligne Katarina Pijetlovic, spécialiste du droit du sport, lors de la conférence de presse.

En effet, le projet du syndicat reste encore un peu flou : pas de statuts ni de clubs adhérents. De nombreuses équipes ont été sondées et sont venues aux renseignements, alors que l’UCE est soutenue notamment par Javier Tebas, président sulfureux de la Liga. L’Espagnol est parti en guerre contre les États-clubs comme Manchester City ou le PSG et aussi l’ECA… qui est dirigé par Nasser al-Khelaïfi, patron des Parisiens. Depuis 2021, le Qatari a pris la tête du syndicat à la suite de la tentative de création de la Superligue par Andrea Agnelli et d’autres clubs européens. Les deux associations vont devoir cohabiter dans ce monde de requins. Pour l’instant, l’ECA représente 245 clubs issus de 55 associations membres de l’UEFA. Son pendant ne devrait pas marcher sur ses plates-bandes.

David contre Goliath.

Tottenham, autopsie d’une saison cauchemardesque