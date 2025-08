L'OL tient sa nouvelle recrue

« Coupe mulet, frappe de mule ».

C’est ainsi que l’Olympique lyonnais introduit sa nouvelle recrue, ce lundi : Pavel Šulc, 24 ans, milieu offensif du Viktoria Plzeň, 14 sélections avec l’équipe de République tchèque (pour 4 buts). Le teaser ne ment pas : Šulc a effectivement une coiffure de merde mais un joli pied droit : sur les deux derniers exercices, il compte 66 matches de championnat pour 33 buts et 15 passes décisives. Il vient d’ailleurs d’être désigné meilleur joueur de l’année.

7,5 millions plus bonus

La nouvelle saison ayant débuté en juillet en République tchèque, le joueur passé par Jablonec a déjà eu le temps de signer un but et trois offrandes en deux matchs de championnat, tout en passant le deuxième tour préliminaire de Ligue des champions avec son équipe. Šulc signe quatre ans et comme d’habitude, l’OL déballe les chiffres de ce transfert en toute transparence : 7,5 millions d’euros avec des bonus pouvant atteindre 2,5 millions, ainsi qu’un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value à la revente.

L’incroyable Sulc.

