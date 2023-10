Euro 2028 : la Turquie se retire de la course, le pays hôte connu

Le Brexit, ça rapproche.

Alors que les relations entre l’Irlande et le Royaume-Uni ne sont pas au beau fixe depuis quelques années, et notamment la sortie du Royaume de l’Union européenne, les deux voisins se rapprochent grâce au ballon rond. Avec le retrait de la Turquie, l’Irlande et le Royaume-Uni sont désormais seuls dans la course à l’organisation à l’Euro 2028, et accueilleront donc l’événement.

La Turquie, candidate systématique depuis 2008, préfère se concentrer sur sa candidature commune avec l’Italie pour organiser l’Euro 2032. L’UEFA se réunit ce jeudi pour approuver à la fois la candidature Royaume-Uni-Irlande pour 2028 et la candidature Turquie-Italie pour 2032. Étant les seules en lice, les deux candidatures n’ont, a priori, aucune raison d’être refusées.

Football is finally coming home.

