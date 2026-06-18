Infantino explose déjà son bilan carbone

Gianni Infantino avait promis un Mondial hors du commun. Visiblement il parlait aussi de son empreinte carbone. Selon Le Parisien, le président de la FIFA a déjà parcouru près de 20 000 kilomètres en jet privé après seulement une semaine de Coupe du monde, histoire d’assister à dix matchs entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. De Mexico à Guadalajara, puis Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Miami, Seattle, Kansas City, Houston et encore Mexico, le patron du football mondial a enchaîné les vols comme les USA avec les refus de visas.

Deux matchs par jour, une planète par tournoi

Selon Greenly, une entreprise spécialisée dans le calcul des empreintes carbone, Infantino pourrait émettre à lui seul entre 300 et 500 tonnes de CO2 sur l’ensemble du tournoi. Un total qui pourrait même grimper à 900 tonnes en intégrant les effets non liés au CO2 de l’aviation, soit l’équivalent de l’empreinte annuelle de 35 à 55 Français,

La Coupe du monde 2026 compte 104 matchs répartis sur trois pays. Infantino, lui, veut en voir un maximum. La planète, elle, aurait peut-être préféré qu’il découvre le concept de la télévision.

Dans la folie de Guadalajara