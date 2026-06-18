Les sœurs de Cristiano Ronaldo volent à sa rescousse

Quand Cristiano Ronaldo est critiqué, la famille n’est jamais très loin. Après le match nul du Portugal face à la RD Congo (1-1), les sœurs de CR7, Elma et Kátia Aveiro, ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre leur frère et tacler la prestation de la Seleção.

Un petit tacle au reste de l’équipe

Elma Aveiro a notamment estimé que le Portugal s’était fait « voler » la victoire. De son côté, Kátia Aveiro a visé certains joueurs portugais, regrettant qu’ils aient, « comme par magie », oublié comment se passer le ballon, récupérer et lancer des contre-attaques.

Après un Euro passé sans marquer et cette rencontre sans briller, CR7 aura l’occasion de faire taire les critiques mardi prochain face à l’Ouzbékistan qui sort d’une défaite face à la Colombie ce jeudi (3-1). Un match capital pour la Seleção qui doit confirmer son statut de favori.

Pas touche au frangin.

« Il est lui-même un problème » : la presse portugaise allume Cristiano Ronaldo