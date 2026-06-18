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Les Rangers piquent le coach des Hearts

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Les Rangers piquent le coach des Hearts

Deux pour le prix d’un. Ce n’est pas une, mais bien deux équipes du championnat qui viennent d’annoncer leur nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Les Rangers ont choisi de faire confiance à Derek McInnes, ancien joueur des Gers de Glasgow. L’ex-joueur n’est pas un mauvais bougre sur le banc de touche.

Preuve en est : il vient de terminer une saison exceptionnelle du côté de Hearts, terminant à la 2e place après un dernier match épique et tragique sur la pelouse du Celtic. L’Écossais n’a pas caché sa joie de rentrer à la maison : « Ce n’est un secret pour personne que j’ai grandi en tant que supporter des Rangers et je suis convaincu que c’est le bon moment pour assumer ce rôle prestigieux. »

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Motherwell remplace Jens Berthel Askou

Privé de son faiseur de miracles danois, Jens Berthel Askou, parti à Toulouse, Motherwell a trouvé son successeur en la personne d’Alfred Johansson. Visiblement, les pays du Nord ont du bon puisque le nouveau venu est suédois et sort de trois saisons à la tête de Rosenborg. Le Suédois n’était plus sous contrat puisqu’un enchaînement de mauvais résultats avait forcé le club norvégien à licencier le technicien.

Bienvenue, Welcome, Välkommen.

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