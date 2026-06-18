Les Brésiliens trollent Carlo Ancelotti à propos d'Endrick

La traduction automatique sur les réseaux sociaux peut avoir du bon. Face au Maroc en ouverture de sa Coupe du monde (1-1), le Brésil était à la peine offensivement. Si Vinicius a réalisé un exploit individuel pour inscrire le seul but de la Seleçao, ni Igor Thiago, ni Luiz Enrique (entré à la 61e) n’ont convaincu les fans brésiliens à la pointe de l’attaque.

Face à l’entêtement de Carlo Ancelotti de ne pas faire entrer le prodige du Real Madrid Endrick, les Brésiliens ont décidé de lui mettre la pression en enchaînant les memes sur X pour illustrer la situation. « Si le verre tombe, tu devras faire jouer Endrick », écrit un internaute, comparant Ancelotti à un chien adepte des olympiades de kermesse avec un verre parfaitement à l’équilibre sur son museau.

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Un journaliste sportif brésilien trolle : « Urgent : Ancelotti a dit à Endrick qu’il serait titulaire contre Haïti. Donc le trio d’attaque brésilien sera composé de Vini Jr, Raphinha et Ancelotti. »

Information qui peut rassurer les fans d’Endrick : selon O Globo, Carlo Ancelotti a essayé le joueur de 19 ans à la pointe de l’attaque lors du dernier entraînement de la Seleçao ce mercredi, alternant les minutes avec Igor Thiago et Matheus Cunha.

Allez, ci-dessous quelques perles des Brésiliens sur ce Endrick-gate :

« Faire jouer Endrick ou manger une brique entière ? »

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« Si tu rates une notes, tu devras faire jouer Endrick »

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« INFO DERNIÈRE MINUTE : Carlo Ancelotti va modifier son onze de départ contre Haïti ! Il choisira son numéro 9 à pile ou face. Pile : Cunha titulaire. Face : Thiago titulaire. Si la pièce tombe à la verticale, Endrick sera titulaire. »

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« Endrick : « J’adore ce verre, il est très propre » »

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« Ancelotti, tu préfères apprendre la physique quantique à un singe ou titulariser Endrick ? »

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« Devrais-je faire jouer Endrick ou voyager le long de l’extérieur de la cabine du camion ? »

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Enfin une bonne nouvelle pour Neymar