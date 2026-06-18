- Mondial 2026
- Mexique
Au Mexique, une statuette de Jésus en maillot de foot fait polémique
La Tri est bénie. Depuis le début de la Coupe du monde, des fans du monde entier affluent à la cathédrale de Mexico. La prière est de mise, évidemment, mais c’est bien l’événement footballistique planétaire qui pousse les fidèles (et les non-croyants) à se rendre dans l’enceinte religieuse.
Depuis le début du Mondial, une petite statuette de Jésus y a été installée, portant le maillot de l’équipe mexicaine, raconte Le Parisien. Une population mexicaine qui veut croire au miracle d’un sacre international et qui compte bien s’appuyer sur les 80 % de catholiques du pays pour bénir l’équipe nationale à chacune de ses rencontres.
Une tradition de longue date
Cette tradition a commencé en 1970, à quelques pas de la cathédrale, dans l’église San Miguel Arcángel. Jugé irrespectueux par le nouveau curé de la paroisse, le « Jésus footballeur » a été interdit dans l’endroit sacré, mais le chanoine de la cathédrale, Manuel Corral, a souhaité poursuivre le mouvement.
« C’est la première fois que cela se produit ici, dans la cathédrale… C’est le peuple lui-même qui l’a demandé », raconte-t-il. Le rituel reste toutefois controversé dans la paroisse et certains fidèles y voient un manque de respect.
Au nom du Père, du Fils et de la sainte Tri.Dans la folie de Guadalajara
TC