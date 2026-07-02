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Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes

EM
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Un gardien palestinien tué à Gaza après des frappes israéliennes

La Fédération palestinienne de football (PFA) a annoncé la mort de Saleem Khader Al-Ashqar, le gardien de but du club Khadamat Khan Younis, dans la bande de Gaza. Ce lundi 29 juin, il aurait été frappé par des tirs de l’armée israélienne à Al-Qarara, au nord-est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Il venait de se marier

Dans son communiqué, la PFA précise que « des sources locales ont révélé que Saleem Al-Ashqar s’était marié il y a seulement cinq mois et que son épouse était enceinte de leur premier enfant ».

Sur ces réseaux sociaux, le Club Deportivo Palestino a rendu hommage au portier palestinien : « Le Club Deportivo Palestino déplore profondément le décès de Saleem Al-Ashqar, gardien de but palestinien de 32 ans qui défendait les couleurs du Khadamat Khan Younis et qui a perdu la vie aux mains de l’armée israélienne. »

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EM

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