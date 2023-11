Carles Martinez Novell : « C’est une soirée historique »

Spoiler : il avait la banane.

Après la victoire historique de Toulouse sur Liverpool en Ligue Europa ce jeudi soir (3-2), Carles Martinez Novell n’a pas caché son émotion en conférence de presse : « On doit profiter de cette nuit. C’est une soirée historique pour le club, pour la ville. On a senti en arrivant au stade que l’ambiance était incroyable, qu’il y avait quelque chose à faire. Il faut en profiter. »

L’entraîneur toulousain est ensuite revenu sur les conséquences de ce succès pour le reste de la saison : « Ce soir, on a rivalisé sur chaque ballon, on a accepté de souffrir et maintenant on doit savourer ce résultat, a déclaré l’Espagnol. C’est un bon message pour nous, ça nous permet de continuer à y croire après ce début de saison compliqué. Ces deux dernières semaines ont été difficiles. Après Montpellier, il y a eu une forme de déconnexion. Quand on a joué à Anfield contre Liverpool, on a beaucoup appris, notamment qu’il fallait donner le maximum pour ne pas être puni. Il manque encore des petites choses, mais il faut continuer sur cette idée. »

Le meilleur est à venir ?

Toulouse écrit son histoire contre Liverpool