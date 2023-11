Vincent Sierro : « On va tout faire pour aller chercher la qualification »

Le rêve toulousain continue.

Vainqueur de la Coupe de France en avril, Toulouse s’est offert le grand frisson européen, ce jeudi, en tapant le grand Liverpool FC au Stadium (3-2). Évidemment, les Violets n’ont pas boudé leur plaisir au coup de sifflet final. À commencer par le capitaine Vincent Sierro, au micro de RMC Story : « On avait l’occasion d’écrire l’histoire du TFC. C’est ce qu’on voulait faire, le coach en a parlé avant le match. Pour les supporters, pour le club, pour nous, pour nos familles… On l’a fait et on est très fiers ! Tout a démarré au match aller. On a perdu 5-1, mais dans nos têtes, on n’était pas si loin. Les gens nous ont peut-être pris pour des fous de penser ça. Aujourd’hui, on savait ce qu’on voulait faire, on a été réalistes devant, on a réussi à exploiter leurs faiblesses. L’objectif, c’est de se qualifier. On va tout faire pour aller chercher la qualification. Si on peut être premiers, bien sûr. On verra, on sait que Liverpool est très fort et ils feront tout pour être premiers. Il faut continuer et aller chercher une ou deux victoires pour se qualifier. »

Auteur du but de la victoire, Franck Magri a également savouré : « On a été efficaces dans les deux surfaces, analysait l’attaquant. On sait que c’est ce qui nous manque en championnat depuis le début de la saison, et ce soir, on a été très bons. On réalise, on est très contents, parce qu’il y avait un très bel adversaire en face, un des favoris de cette compétition. Beaucoup de joie ce soir. Tout le groupe est heureux de faire encore un peu plus partie de l’histoire de ce club. On traverse une période un peu compliquée en championnat, et cette coupe d’Europe peut nous donner un second souffle, nous apporter un peu de boost. »

Enfin, pour uefa.com, le deuxième buteur toulousain, Thijs Dallinga, a rendu hommage aux amoureux du Téfécé : « L’ambiance de ce soir en dit long. Du début à la fin, nos supporters ont été très bruyants et ils nous ont beaucoup aidés, même quand on était en difficulté en fin de match. Ils sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, et nous avons montré ce soir à quel point nos supporters sont fantastiques. Les choses n’ont pas tourné dans notre sens lors des deux derniers matchs, nous avons appris de cela, et si vous regardez la progression que nous avons eue par rapport au match à Anfield, vous voyez une grosse différence dans tous les domaines, dans les petits détails. Si on est capables de battre des équipes comme celle-ci, alors on doit avoir confiance en nous pour la qualification. On doit fournir le même effort contre les autres équipes et il y aura quelque chose de très beau à venir. »

Plus beau encore que de s’offrir l’un des plus grands clubs du monde, à la maison ?

