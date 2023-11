La conférence de presse de Klopp écourtée à cause des supporters toulousains

Le Stadium plus bruyant qu’Anfield ?

À l’image des Toulousains, tombeurs de Liverpool (3-2), le public du Stadium a lui aussi été à la hauteur ce jeudi soir. Déjà bouillants pendant la partie, les supporters du TFC ont enflammé l’enceinte de la ville rose, et ses alentours, pendant de longues minutes après le coup de sifflet final. Suffisamment pour perturber la conférence de presse d’après-match de Jürgen Klopp. Et pour cause, l’habituelle salle de presse du Stadium ne répondant pas aux normes de l’UEFA, une autre, provisoire, a été installée en dehors du stade pour l’occasion.

UEFA and French organisation – not a good combination. Jurgen Klopp was irked in the post-match press conference. pic.twitter.com/keDyHuazuM — This Is Anfield (@thisisanfield) November 9, 2023

Pour s’y rendre, Klopp a donc dû traverser la masse de spectateurs restée pour le chambrer. Devant le bruit produit par l’assistance, l’entraîneur de Liverpool, après avoir difficilement répondu à deux questions, a lâché : « Mais qui a eu l’idée de mettre la salle de presse ici ? Ce serait une question vraiment intéressante. » Une ambiance qui a finalement poussé le technicien allemand à écourter sa conférence et plier rapidement les gaules.

Il devrait pourtant être habitué, lui qui ne marche jamais seul.

