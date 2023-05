Edwin van der Sar quitte le conseil d’administration de l’Ajax

Besoin de vacances.

Edwin van der Sar a décidé de quitter son poste de directeur général de l’Ajax Amsterdam. L’ancien gardien de Manchester United déléguera ses fonctions au conseil d’administration le 1er juin prochain. Ce même CA a demandé au désormais ex-dirigeant de rester jusqu’au 1er août pour assurer la transition. L’ex-gardien explique son choix dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de l’Ajax, ce mardi : « Après presque onze ans au sein du conseil d’administration, j’en ai terminé. Nous avons vécu des choses merveilleuses ensemble, mais ce fut aussi une période incroyablement difficile. »

Thanks for everything, Edwin ♥️

You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend.

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 30, 2023