Un attaquant recalé à la visite médicale par l'OGC Nice

Problème à la visite médicale… ou pour enregistrer son nom auprès de la Ligue ?

L’avant-centre Ransford-Yeboah Königsdörffer, propriété d’Hambourg (D2 allemande), devait signer à Nice en ce début de semaine. Mais selon plusieurs médias, la visite médicale ne s’est pas révélée satisfaisante – après des examens complémentaires – et tout a été annulé, le club azuréen préférant ne prendre aucun risque. Il s’agirait d’un problème au ménisque, rapporte L’Équipe. À 23 ans, Königsdörffer sort d’un exercice à 14 buts en 32 matchs de 2. Bundesliga, et compte 6 sélections avec l’équipe du Ghana (aucun but).

L’attaquant devait être dans le groupe pour affronter Benfica, mercredi, au troisième tour préliminaire de C1…

Gonçalo Guedes revient en Espagne