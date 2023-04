D1 Arkema : Paris se relance à Montpellier

Montpellier 0-1 Paris Saint-Germain

But : Bachmann (41e) pour les Parisiennes

Exclusions : Schmitz (87e) pour Montpellier // Diani (87e) pour le PSG

Bachmann, femme providentielle.

Après leur déconvenue le mercredi 22 mars en Ligue des champions face à Wolfsburg, les Parisiennes se devaient de repartir de Montpellier avec les trois points afin de rester accrochées à une locomotive lyonnaise victorieuse de Guingamp le 25 mars 2023. Contrat rempli pour les femmes de Gérard Prêcheur, qui reste à un point de l’OL. La première mi-temps, d’abord, a été équilibrée. Avec Montpellier qui, dès l’entame de match, a souhaité ouvrir le jeu et jouer dans le camp parisien. Mais ce sont les coéquipières de Grace Geyoro qui, finalement, se sont procuré les meilleures occasions. C’est ainsi qu’après avoir obtenu un penalty non transformé par Kadidiatou Diani à la 38e minute de jeu, Ramona Bachmann est venue trouver le chemin des filets d’une Lisa Schmitz pas exempte de tout reproche sur le tir (0-1, 41e) après un service millimétré de sa capitaine.

Le second acte, lui, a été plus à l’avantage des Montpelliéraines qui se sont procuré les plus belles occasions de ces 45 dernières minutes. À l’image de la tête plongeante de Lena Petermann à la 73e minute, passée à côté de la cage parisienne. Mais si les coéquipières de Marion Torrent ont multiplié les actions offensives, elles ont manqué de lucidité au moment du dernier geste ou sont tombées sur une solide Constance Picaud. Après un contact rugueux, les esprits se sont par ailleurs échauffés entre Kadidiatou Diani et Lisa Schmitz qui ont écopé toutes les deux d’un carton rouge pour avoir échangé quelques mauvais gestes en fin de match.

Les Parisiennes ont plié, mais n’ont pas rompu.

Montpellier (3-5-2) : Schmitz – Lakrar, Gevitz (Elsig, 90e), Mpome (Deslandes, 70e) – Robert, Torrent, Skorvankova, Boureille (Bilbault, 46e), Belloumou (Salvador, 89e) – Petermann, Mondesir (Blanc, 81e). Entraîneur : Yannick Chandioux

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Picaud – Lawrence, Geyoro, De Almeida, Karchaoui – Fazer (Vansgaard, 53e), Jean-François, Groenen (Hamraoui, 28e) – Baltimore, Diani, Bachmann (Albert, 68e). Entraîneur : Gérard Prêcheur.

