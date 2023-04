PSG : Quelles sont les alternatives au Parc des Princes ?

Stade de France, Parc des Princes, Aubervilliers, Saint-Cloud… Ce n’est pas une partie de Cluedo sur la région d’Île-de-France, mais bien les lieux qui pourraient accueillir le PSG, dans les années futures. Les Parisiens veulent être propriétaires de leur stade. Problème, la mairie de Paris ne veut pas « vendre le Parc des Princes » comme l’a précisé Anne Hidalgo, la maire de Paris, le 14 janvier dernier, au Parisien. Le Qatar Sports Investments (QSI) ne souhaite entreprendre des travaux que s’il en devient propriétaire. Le coût est estimé à 500 millions d’euros pour agrandir la capacité de 47 000 à 58 000 places.

Le Monde soumet quatre propositions afin que le PSG trouve une solution : depuis 1974, le PSG joue dans son antre du Parc des Princes et paye la somme famélique de 2 millions d’euros par mois à la collectivité parisienne. Première option, le rachat du Parc, « la plus évidente et la plus naturelle », comme l’expliquent les dirigeants du PSG. La seconde, le Stade de France. La direction parisienne a entamé des discussions, depuis ce printemps, pour reprendre l’enceinte de Saint-Denis. La vente pourrait se faire à partir de l’été 2025. L’écrin qui appartient à l’État français, un stade de 80 000 places, est estimé à « 647 millions d’euros », selon les comptes de l’État établis en 2021.

Les deux dernières sont moins possibles. La troisième, la construction d’un nouveau stade sur une parcelle de l’hippodrome de Saint-Cloud, (en proche banlieue ouest). Et la dernière, les Parisiens pourraient acheter une parcelle sur la commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), à côté du Stade de France. La situation reste encore très floue, et les supporters parisiens qui souhaitent rester dans leur enceinte ne sont pas au bout de leur surprise.

