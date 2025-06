La Juventus écrase le Wydad et se qualifie pour les huitièmes du Mondial

Buts : Boutouil (6e CSC), Yildiz (16e & 69e) & Vlahović (90e+4 SP) pour la Juve // Lorch (25e) pour le Wydad

Emballé, c’est pesé.

La Juventus a assuré sa qualification pour les huitièmes du Mondial des clubs en dominant le Wydad AC, ce dimanche, dans une ambiance très chaude au Lincoln Financial Field (2-1). La Vieille Dame n’a pas mis longtemps avant de prendre l’avantage dans la partie, puisque dès la première occasion des Italiens, Kenan Yıldız, mis en orbite par une belle passe de Khéphren Thuram, a tenté sa chance en angle fermé, avant qu’Abdelmounaim Boutouil ne pousse la balle dans ses propres filets (1-0, 6e). Tout sauf rassasiés, les hommes d’Igor Tudor ont fait le break dix minutes plus tard quand Yıldız, toujours lui, catapulte le ballon dans la lucarne gauche de Mehdi Benabid (2-0, 16e). Mais à la suite du relâchement de la Juve, Nordin Amrabat, totalement esseulé, a eu tout le temps de servir Thembinkosi Lorch en profondeur. Le Sud-Africain n’a pas tremblé en mystifiant Michele Di Gregorio d’un beau petit piqué (2-1, 25e).

Yildiz With a MASSIVE Goal To go up 2-0

Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1qCoDuiav

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025